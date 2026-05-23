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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

5ème édition du festival « Les Étoiles du classique » qui poursuit son aventure musicale et humaine

5ème édition du festival « Les Étoiles du classique » qui poursuit son aventure musicale et humaine - Critique sortie Classique / Opéra Saint-Germain-en-Laye
©Légende : Le violoniste Thomas Lefort, directeur artistique des Étoiles du classique Crédit : Studio Lenoir
Légende : Le violoniste Thomas Lefort, directeur artistique des Étoiles du classique Crédit : Studio Lenoir

Île-de-France / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Parrainée par Jean-Claude Casadesus, la 5ème édition des Étoiles du classique consolide, au fil de 11 concerts éclectiques, l’aventure musicale et humaine lancée par le violoniste Thomas Lefort.

Depuis 2022, Les Étoiles du classique réunissent la nouvelle génération de musiciens issus des grands conservatoires et écoles nationaux, avec des rendez-vous désormais consacrés. Le répertoire symphonique fait l’ouverture, cette année avec Mozart, en faisant redécouvrir des pages parfois assez rares au concert, ainsi que le gala de clôture, sous la direction de Jean-Claude Casadesus, parrain de l’édition 2026. Le 24 juin, la grande soirée des Étoiles du classique et son florilège de musique de chambre favorise les rencontres artistiques entre jeunes talents. Au fil des programmes thématiques se décline l’ouverture du festival à la diversité des formats et des répertoires : le piano le 25, masterclass Chopin incluse, une conférence musicale sur Schumann le 26, le jazz et les musiques du monde le 27, un spectacle famille autour de Shéhérazade et des Mille et une nuits le 28, le baroque étant donné cette année en pré-ouverture le 19. Quant à la dimension sociale et solidaire des Étoiles du classique, elle se pérennise tout au long de l’année, en milieux scolaire et hospitalier.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Les Étoiles du classique
du vendredi 19 juin 2026 au lundi 29 juin 2026


Billetterie sur le site https://www.lesetoilesduclassique.fr.

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