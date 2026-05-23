Parrainée par Jean-Claude Casadesus, la 5ème édition des Étoiles du classique consolide, au fil de 11 concerts éclectiques, l’aventure musicale et humaine lancée par le violoniste Thomas Lefort.

Depuis 2022, Les Étoiles du classique réunissent la nouvelle génération de musiciens issus des grands conservatoires et écoles nationaux, avec des rendez-vous désormais consacrés. Le répertoire symphonique fait l’ouverture, cette année avec Mozart, en faisant redécouvrir des pages parfois assez rares au concert, ainsi que le gala de clôture, sous la direction de Jean-Claude Casadesus, parrain de l’édition 2026. Le 24 juin, la grande soirée des Étoiles du classique et son florilège de musique de chambre favorise les rencontres artistiques entre jeunes talents. Au fil des programmes thématiques se décline l’ouverture du festival à la diversité des formats et des répertoires : le piano le 25, masterclass Chopin incluse, une conférence musicale sur Schumann le 26, le jazz et les musiques du monde le 27, un spectacle famille autour de Shéhérazade et des Mille et une nuits le 28, le baroque étant donné cette année en pré-ouverture le 19. Quant à la dimension sociale et solidaire des Étoiles du classique, elle se pérennise tout au long de l’année, en milieux scolaire et hospitalier.

Gilles Charlassier