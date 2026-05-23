Chopin au Jardin en entrée libre au Parc Montsouris

Cinq rendez-vous avec la musique de Chopin, en plein air et entrée libre, au Parc Montsouris.

Pour cette série entièrement dévolue à Chopin, l’Institut polonais de Paris fait le pari de la toute nouvelle génération : Krzysztof Wierciński (23 ans), Zuzanna Sejbuk (20 ans) et Zuzanna Krystian-Browalska (17 ans) donneront les trois derniers concerts, défendant chacun une série de Mazurkas et un florilège de valses, scherzos ou polonaises. Marek Szlezer (44 ans), auteur d’une vaste discographie (label Dux) mais peu connu en France, ouvre le festival avec un programme très contrasté, conclu avec la sonate « funèbre ». La Française Diana Cooper (née en 1997), récente lauréate du Concours Samson François, lui succède le 14 juin avec notamment les quatre Scherzos et les Mazurkas op. 59.

Jean-Guillaume Lebrun