Cinq spectacles scéniques au Festival d’Aix-en-Provence 2026

L’édition 2026 du Festival d’Aix-en-Provence présente cinq spectacles scéniques, dont une création mondiale commandée à Francesco Filidei.

Mozart et Richard Strauss ouvrent le 72ème Festival d’Aix-en-Provence. C’est de La Flûte enchantée, fable humaniste marquée par l’engagement maçonnique du divin Wolfgang Amadeus, présentée dans une nouvelle production réunissant le metteur en scène Clément Cogitore et le chef Leonardo García-Alarcón, un duo qui avait fait sensation dans Les Indes galantes à Bastille en 2019, que se réclament Strauss et Hoffmansthal dans La Femme sans ombre. Klaus Mäkelä fait ses débuts en fosse avec l’Orchestre de Paris dans ce conte initiatique aux couleurs opulentes. Le spectacle de Barry Kosky sera porté par de grandes voix d’aujourd’hui, telles Nina Stemme pour le rôle de la Nourrice et Tamara Wilson pour celui de la Teinturière.

Deux opéras contemporains au Théâtre du Jeu de Paume

La reprise du Requiem de Mozart revisité par Romeo Castellucci, qui avait inauguré l’édition 2019 du Festival d’Aix-en-Provence, invite à une autre aventure nourrie de symboles, sinon d’eschatologie, aux côtés de Raphaël Pichon et des musiciens de Pygmalion. L’écrin du Théâtre du Jeu de Paume est, cette année, dévolu au répertoire moderne et contemporain. Francesco Filidei y créé son quatrième opéra, Accabardora, adaptant un roman de Michela Murgia nourri par les traditions et les légendes sardes. El Cimarrón, récit musical expérimental pour quatre solistes de Henze, inspiré par le témoignage d’un ancien esclave qui a participé à la guerre d’indépendance cubaine et à la révolution castriste, contribue à la commémoration du centenaire d’un des plus grands compositeurs du répertoire lyrique du XXème siècle.

Gilles Charlassier