Accompagné de cinq comédiennes et comédiens, Alain Sachs présente Un pur chef-d’œuvre au Théâtre 3S. Une pièce sur le théâtre entre « comédie de mœurs, satire politique et farce métaphysique ».

« En septembre dernier, j’ai publié mes mémoires (ndlr, chez Nouveau Monde Éditions). Dans cet ouvrage intitulé “J’m’en fous, j’dis tout”, je raconte 50 ans de mon modeste parcours d’artisan du théâtre. J’y interroge, entre autres, ce qui peut constituer la quintessence du théâtre. Il m’a alors semblé assez amusant d’enchaîner par une tentative de réponse, la plus ludique possible, sous forme de pièce. C’est comme ça que m’est venue l’idée d’aborder le thème de l’intelligence artificielle sur scène, en présentant Un pur chef-d’œuvre comme la première pièce qui prétend avoir été intégralement écrite par l’IA. Pas pour développer une réflexion, plus ou moins pertinente, sur les innombrables applications de cette technologie, mais pour parler de théâtre, pour se demander si le théâtre demeure bien, aujourd’hui, un moyen opportun pour aborder ce qui constitue “l’ici et maintenant”.

IA ou pas IA ?

Un pur chef-d’œuvre propose un jeu de piste en forme de labyrinthe, une véritable énigme : IA ou pas IA, fake ou pas fake ? Le spectateur assiste-t-il à une effroyable menace ou à une vaste blague ? Cette comédie déjantée, dans laquelle tout est permis, présente des inconnus qui se retrouvent enfermés dans une salle, convoqués par un mystérieux bienfaiteur. Chacun vient pour une raison différente. Personne ne comprend ce qu’il fait là, jusqu’à ce que tout dérape. Qui dirige qui ? Sommes-nous encore les auteurs de nos vies ? Peut-on vraiment faire confiance à une narration générée par une IA, qui ne fait bien sûr que resservir les mêmes ressorts empruntés ici et là ? Des moments de pure comédie alternent avec des passages carrément dramatiques. Notamment quand les personnages comprennent qu’ils ne sont peut-être que des personnages… Vous l’aurez compris, Pirandello et Shakespeare veillent sur nous. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat