Le portrait pas cliché de Bouchra Ouizguen
Conception Bouchra Ouizguen
Publié le 24 septembre 2026 - N° 347
Théâtre National de la Danse de Chaillot
Bouchra Ouizguen revient au Festival d’Automne à travers un portrait à multiples facettes, dans des formats et des invitations généreuses propices à la découverte.
Des découvertes plutôt que du répertoire : c’est ce qu’a souhaité la chorégraphe marocaine, qui avait marqué les esprits avec un mythique Madame Plaza, ou plus récemment avec Corbeaux. Au-delà de nos précieux souvenirs, intéressons-nous ainsi à une actualité très ouverte vers la création et des collaborations inédites. À commencer en octobre par le travail avec Dançando com a Diferença, compagnie inclusive portugaise, dont la démarche est d’inviter des chorégraphes contemporains (François Chaignaud, Marlene Monteiro Freitas, La Ribot…) à construire une pièce avec les corps hors normes qui la constituent.
Ce qui traverse les corps, de Bouchra et de ses invités
Este Mundo s’annonce comme une ode à la tendresse, portée par la façon dont chaque interprète habite son corps et ses gestes. Un autre événement de ce portrait figure sans doute dans le solo proposé en première mondiale à la MC93 : Bouchra Ouizguen s’y confronte à sa propre mémoire, sa propre histoire, dans des réminiscences sonores et spatiales des montagnes du Maroc, de la culture berbère, circulant au seuil du visible et de l’invisible. Un corps qui s’ouvre ou se referme comme le fait le hérisson, qui donne son titre, Qunfudh, à ce solo inédit. Il est donné en même temps que Mosaïque, une invitation faite par la chorégraphe à trois artistes venus du Burundi, d’Iran et du Maroc : Yassmine Benchrifa, Josué Mugisha et Jaber Ramezan.
Nathalie Yokel
A propos de l'événementEste Mundo de Bouchra Ouizguen
du jeudi 8 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026
Théâtre National de la Danse de Chaillot
1 place du Trocadéro, 75016 Paris
à 20h30, sauf le samedi à 17h. Tél. : Tél. : 01 53 65 30 00.
Qunfudh, de Bouchra Ouizguen : MC93, 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny. Les 22 et 23 octobre à 19h30, le 24 à 18h30 et le 25 à 17h30. Tél. : 01 41 60 72 72.
Mosaïque, ce qui traverse les corps, avec Yassmine Benchrifa, Josué Mugisha et Jaber Ramezan : du 22 au 25 octobre, MC93, 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny. Tél. : 01 41 60 72 72.
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris et de la Saison Méditerranée 2026.