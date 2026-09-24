Le portrait pas cliché de Bouchra Ouizguen

Bouchra Ouizguen revient au Festival d’Automne à travers un portrait à multiples facettes, dans des formats et des invitations généreuses propices à la découverte.

Des découvertes plutôt que du répertoire : c’est ce qu’a souhaité la chorégraphe marocaine, qui avait marqué les esprits avec un mythique Madame Plaza, ou plus récemment avec Corbeaux. Au-delà de nos précieux souvenirs, intéressons-nous ainsi à une actualité très ouverte vers la création et des collaborations inédites. À commencer en octobre par le travail avec Dançando com a Diferença, compagnie inclusive portugaise, dont la démarche est d’inviter des chorégraphes contemporains (François Chaignaud, Marlene Monteiro Freitas, La Ribot…) à construire une pièce avec les corps hors normes qui la constituent.

Ce qui traverse les corps, de Bouchra et de ses invités

Este Mundo s’annonce comme une ode à la tendresse, portée par la façon dont chaque interprète habite son corps et ses gestes. Un autre événement de ce portrait figure sans doute dans le solo proposé en première mondiale à la MC93 : Bouchra Ouizguen s’y confronte à sa propre mémoire, sa propre histoire, dans des réminiscences sonores et spatiales des montagnes du Maroc, de la culture berbère, circulant au seuil du visible et de l’invisible. Un corps qui s’ouvre ou se referme comme le fait le hérisson, qui donne son titre, Qunfudh, à ce solo inédit. Il est donné en même temps que Mosaïque, une invitation faite par la chorégraphe à trois artistes venus du Burundi, d’Iran et du Maroc : Yassmine Benchrifa, Josué Mugisha et Jaber Ramezan.

Nathalie Yokel