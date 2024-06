La compagnie et sa metteuse en scène Elsa Robinne initient avec ce spectacle un triptyque autour de trois auteurs : Molière, Tchekhov et Shakespeare. Ce premier volet retrace la vie de Jean-Baptiste Poquelin, en le mettant en scène dans la pièce de sa propre existence. Une plongée burlesque et audacieuse dans l’histoire du dramaturge.

“Mélimélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Éponyme” est l’acronyme de M.O.L.I.E.R.E. Un néon blanc, trois chaises, un tapis et une table de mixage sont le décor des 51 années (de 1622 à 1673) de vie de l’homme qui, né Jean-Baptiste Poquelin, finira sa vie sous le nom de Molière. Irriguée par des répliques phares (ou moins connues) de son vaste répertoire, la proposition n’a rien d’une biographie en bonne et due forme. Et pourtant, de digressions en imitations cocasses, les trois comédiens (excellents Etienne Luneau en Molière, Clément Beauvoir et Lucas Henaff interprétant les contemporains du dramaturge) parviennent à mettre en scène une vie entière au service du théâtre et de ses transformations.

Tragédie, farces et comédies-ballets

Il faut dire qu’il y a matière à exposer. Des débuts sous la houlette d’un père tapissier hermétique à toute forme d’art jusqu’au succès des comédies-ballets, Molière parcourt la France, ici dans une course commentée en direct à la manière d’un événement sportif. Sur le ring de sa vie, il se raconte ensuite dans une émission de radio. Anachronismes et dérision servent aux libertés d’écriture qui font de la pièce une formidable épopée, pour un dramaturge omniscient. Lully, Louis XIV, Madeleine Béjart, Chateauneuf… : ses contemporains traversent la pièce et accompagnent Molière dans la création de l’Illustre Théâtre, le scandale du Tartuffe, jusqu’à son décès ironiquement justifié par les nombreuses répliques que Molière eut contre les médecins. Dans un « esprit d’humanité » cher à celui qui fête ses 400 ans, la proposition fonctionne à merveille et offre à tous les publics l’occasion de voir sur scène le plus illustre de nos hommes de théâtre.

Louise Chevillard