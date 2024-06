« Sans faire de bruit » de Tal Reuveny et Louve Reiniche-Larroche

Tal Reuveny et Louve Reiniche-Larroche, qui porte les voix de tous les protagonistes d’une famille choquée par la soudaine surdité de la mère, ont ensemble créé une partition sensible et originale.

Née d’un travail délicat, pointilliste et minutieux de la compagnie Nachepa, cette partition sensorielle éclaire à partir de la singularité du réel la valeur universelle du son. Le son qui s’ouvre à autre que soi, qui communique, relie, exprime du trivial au grandiose l’infini chatoiement de la vie. À partir d’un drame réel, la soudaine surdité qui à l’automne 2017 frappe la mère de la comédienne Louve Reiniche-Larroche, la pièce explore les bouleversements qui saisissent la famille, qui transforment les repères. Que se passe-t-il lorsqu’on n’entend plus, brutalement enserré par le silence ? Lorsqu’on n’est plus entendu ? La comédienne a mené l’enquête lors d’entretiens auprès de sa famille, de la petite Ava au grand-père en chaise roulante, puis, sur la scène, leurs paroles et leurs voix l’habitent dans un play-back millimétré, impressionnant de précision.

Une expérience sensorielle

Suite au basculement radical, la pièce confronte diverses perceptions du réel et des relations, diverses appréhensions d’un quotidien abîmé : celle de la mère meurtrie par la perte, celles des autres membres de la famille, transfigurés. La création sonore, orchestrée par Jonathan Lefèvre-Reich, est ce qui fonde la théâtralité du projet. « Elle dicte tout, du jeu de la comédienne au déroulement du récit, en passant par l’expérience sensorielle proposée au spectateur. Tout se crée, se perd et se transforme au gré de ce que l’oreille perçoit. » précisent la metteuse en scène Tal Reuveny et la comédienne. Avec finesse et délicatesse, cette pièce met en forme une expérience artistique étonnante, ancrée dans le domaine du sensible, à l’écoute de l’essentiel.

Agnès Santi