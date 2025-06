Que nous font nos smartphones, à nous et à la planète ? Traitement par l’humour d’un sujet sérieux et ô combien contemporain avec Ego sapiens au Théâtre du Chêne Noir.

Lui est accro au smartphone comme tout bon employé d’agence de pub. Elle, en tant que bobo écolo, y est plutôt rétive. Et comme ils doivent créer ensemble la campagne du nouvel Yphone 20, leur rencontre risque de faire des étincelles… ou des pixels. Coût écologique, psychologique et pseudo-immatérialité de nos données, l’humour n’empêche pas de prendre au sérieux toutes les questions que pose cette très contemporaine addiction. Et comme ils se sont rencontrés via une compagnie de cirque, The Ratpack, Joséphine Berry et Andréa Catozzi ont ensemble fabriqué une composition pluridisciplinaire qui « mêle texte, danse et corps ».

Eric Demey