Road-trip échevelé, joyeux et bouleversant sur la famille : pour sa deuxième pièce, Clément Marchand retrouve la talentueuse équipe de Frère(s), joli succès, l’an dernier, à Avignon.

Un père disparu, une mère qui refuse d’oublier, un fils qui voudrait avancer : famille, je vous cherche, je vous déteste et j’essaie de me construire envers et contre vous ! Famille je vous ai, je vous hais et je vous aime ! Alors qu’une photo surgie du passé vient fissurer la chape de silence et troubler l’ordre silencieux des non-dits, débute un voyage haut en couleur sur les traces de l’absent et du drame qui l’a effacé de l’existence sans le gommer des souvenirs. Dans la jungle étouffante d’Amazonie, la mémoire ressuscite : entre colère et amour, il faudra affronter ce qui a été perdu pour espérer se retrouver et mieux se connaître. Clément Marchand confie à Peggy Martineau, Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume Tagnati les rôles poignants de ces personnages en quête de sens, dans une expédition rocambolesque, sylvestre, intime et drôle, malgré tout.

Catherine Robert