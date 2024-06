Adapté de Little Rock, 1957, ouvrage de Thomas Snégaroff, Ils ne méritent pas tes larmes revient sur l’histoire d’Elizabeth Eckford, une adolescente américaine empêchée d’entrer dans un lycée d’Arkansas parce qu’elle est noire. Un spectacle entre texte et musique, mis en scène par Michel Bellante.

Le 17 mai 1954, la cour constitutionnelle des États-Unis met fin à la ségrégation raciale dans les établissements scolaires publics américains. Trois ans plus tard, le 4 septembre 1957, Elizabeth Eckford fait partie des neuf élèves afro-américains empêchés d’entrer à la Little Rock Central High School, dans l’Arkansas, par une horde haineuse d’extrémistes racistes. « Ne pleure pas, ils ne méritent pas tes larmes », dit alors un journaliste à la jeune fille, prenant place à côté d’elle, sur un banc d’abribus. La phrase, restée célèbre, donne son titre au spectacle présenté par le metteur en scène Michel Bellante au Petit Louvre.

Un passé qui ne passe pas

Sur le plateau de la Salle Van Gogh, accompagné du musicien Xavier Bussy, le journaliste, auteur et ici comédien Thomas Snégaroff nous raconte cette histoire. Finalement parvenus à entrer dans le lycée grâce à l’intervention de l’armée américaine, les neufs adolescentes et adolescents vivront une année scolaire sous haute tension… Soucieux de « questionner le vivre ensemble », Michel Bellante se propose, à travers cette création, de replacer en pleine lumière « un passé qui, plus de soixante ans plus tard, ne passe toujours pas… »

Manuel Piolat Soleymat