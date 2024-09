Entre concert et performance scénique, l’artiste italien Alessandro Sciarroni invite à découvrir un répertoire choral de l’Italie du Nord.

Alessandro Sciarroni est le concepteur d’objets musicaux, choraux et chorégraphiques inouïs. L’an dernier, il faisait résonner un motet de Palestrina dans la piscine de la Butte-aux-Cailles, en un hymne magnifique à la nature, aux corps – avec des nageurs valides et porteurs de handicap – et à la beauté. De nouveau invité par le Festival d’Automne, il propose avec U. (un canto) une mise en voix et en mouvement d’un répertoire de chants populaires des montagnes du nord de l’Italie, élaboré et transmis depuis la deuxième moitié du xxe siècle, porteur de thèmes universels de la nature, de l’amitié ou de la mort.

Jean-Guillaume Lebrun