En contrepoint de l’exposition « Figures du fou », le Louvre présente un cycle de six concerts couvrant plus de cinq siècles qui font rimer musique et déraison.

À la tête de son ensemble Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini ouvre le cycle, le 23 octobre, en mettant sa fougue théâtrale au service d’une traversée de l’Europe de la Renaissance, de Desprez à Gabrieli, à laquelle répond, le 10 janvier, le portrait Quattrocento du bouffon de cour, par les pupitres de Sollazzo. La scène de folie est l’un des morceaux de choix dans la tragédie lyrique française L’instinct dramatique de Stéphanie d’Oustrac, accompagnée par Héloïse Gaillard et les pupitres d’Amarillis, en donne un condensé, le 27 novembre, avec un florilège d’airs de Campra, Destouches, Marais ou Rebel. Le cycle fait dialoguer passé et présent : le 15 décembre, Stile Antico prolonge les polyphonies de la Renaissance avec des pages contemporaines de Nico Muhly, et le 7 février, Geoffroy Jourdain, avec Les Cris de Paris, tresse une création de Francesca Verunelli avec des madrigaux des XVIème et XVIIème siècles. Quant au concert du 20 novembre autour du Pierrot Lunaire de Schoenberg, la violoniste Patricia Kopatchinskaja s’y fait également chanteuse et actrice.

Gilles Charlassier