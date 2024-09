Les Sentinelles

La compositrice Clara Olivares et la librettiste et metteuse en scène Chloé Lechat signent un opéra en forme de huis clos universel et intemporel, production de l’Opéra National de Bordeaux.

Une mère et sa fille, un couple en mal d’amour, soit quatre femmes – appelons-les A, B, C et E –, voilà pour les personnages. On sait, au moins depuis Mozart, que cela suffit à porter tout un drame. « J’ai voulu traiter les complexités du genre humain, dit la compositrice, avec un regard exempt de jugement, cherchant simplement à rendre compte du sensible présent jusque dans la violence, la frustration ou les sentiments les moins purs : l’opéra, art complet, offre l’opportunité d’en exprimer l’infinité des nuances ». Sur scène, trois chanteuses (Anne-Catherine Gillet, Sylvie Brunet-Grupposo, Camille Schnoor) et une comédienne (Noémie Develay-Ressiguier), sous le regard d’un « narrateur », l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine dirigé par Lucie Leguay.

Jean-Guillaume Lebrun