Deuxième édition du Festival L’Envol musical à Poissy

Deuxième édition d’un festival de piano centré sur la jeune génération et qui se décline du récital au concerto.

Dans ce théâtre fait pour la musique, qui a longtemps été l’une des scènes majeures pour la musique baroque, il faut qu’un concert raconte quelque chose. C’est ce que fait Nour Ayadi. La jeune pianiste, lauréate en 2019 du Prix Cortot, ouvre son récital avec quelques pièces pour clavecin de Rameau ; clin d’œil au lieu qui se souvient des concerts et enregistrements de William Christie ou Marc Minkowski, mais pas seulement. Nour Ayadi a le goût et l’art pour cette musique, qu’elle enchaîne judicieusement avec les Masques et D’un cahier d’esquisses de Debussy, puis avec Liszt (Après une lecture du Dante) et surtout Schumann. À 20 ans, elle enregistrait déjà ces Études symphoniques avec une stupéfiante hauteur de vue, un sens inné de la narration et de l’expression.

Jeunes talents à suivre

Le lendemain, un concert réunit quatre jeunes talents. La violoniste danoise Antonia Fuglsang joue la Sonate « Obsession » d’Ysaÿe puis celle pour violon et piano de Poulenc avec Jean-Baptiste Doulcet. Suivront Samuel Bismut, lauréat du concours Piano Campus en 2023, dans Schubert, puis le jeune prodige bulgare Angel Yalachkov, dans Brahms et Prokofiev. Gaspard Thomas viendra clore ce festival avec le Deuxième Concerto de Rachmaninov, suivi des Tableaux d’une exposition (orchestration Ravel) sous la direction de Mattia Bornati, un jeune chef à suivre.

Jean-Guillaume Lebrun