Les Illuminations par l’Orchestre national d’Île-de-France

Sous la baguette de la jeune cheffe Stéphanie Childress, l’Orchestre national d’Île-de-France joue Fauré, Britten et Mendelssohn.

Suite orchestrale qui compte parmi les dernières œuvres – et l’une des plus jouée – de Fauré, Masques et bergamasques évoque, avec des rythmes et des harmonies ciselés, les caractères des personnages de la commedia dell’arte. Le cycle de mélodies pour ténor et orchestre Les Illuminations que Britten compose à la veille de la Seconde Guerre mondiale prolonge, avec le chatoiement des couleurs symphoniques, l’univers onirique des vers de Rimbaud, portés par une écriture vocale d’une grande variabilité. Quant à la Symphonie n°3 de Mendelssohn, elle est inspirée, comme l’ouverture Les Hébrides, par les impressions d’un voyage que le compositeur allemand fit en Ecosse, et se nourrit des atmosphères des romans de Walter Scott, à la mode à l’époque romantique. En confiant ce voyage musical à Stéphanie Childress, lauréate du Concours La Maestra en 2020 qui met en avant les jeunes cheffes d’orchestre, l’Orchestre national d’Île-de-France confirme son engagement envers les femmes et la nouvelle génération.

Gilles Charlassier