Récital du ténor Benjamin Bernheim

Le ténor, incarnation parfaite des grands rôles de l’opéra français, se livre à l’exercice du récital.

Sur les scènes lyriques, il donne voix et humanité à Faust, Roméo ou Hoffmann (actuellement au Met de New York, diffusion en cinémas Pathé le 5 octobre) après s’être affirmé dans Verdi, Donizetti et Puccini. Son nouvel enregistrement pour Deutsche Grammophon, quoique consacré à la mélodie française (Les Nuits d’été de Berlioz, Le Poème de l’amour et de la mer de Chausson, L’Invitation au voyage de Duparc) mais aussi à la chanson (Prévert et Kosma, Trenet, Brel) laisse apparaître des personnages ; c’est en homme d’opéra qu’il entre dans les poèmes, et ces confessions ou adresses à la bien-aimée lointaine pourraient s’entendre en scène. La pianiste Carrie-Ann Matheson, qui a transcrit les parties d’orchestre, l’accompagne sur le plateau du Palais Garnier. Au printemps, Benjamin Bernheim sera de nouveau Werther au Théâtre des Champs-Élysées puis de Des Grieux (Manon) à l’Opéra Bastille.

Jean-Guillaume Lebrun