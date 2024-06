« Tumultes » ou le portrait d’une génération inquiète

Prix de la meilleure pièce de la Cérémonie des Jacques 2024 lors de la 47ème nuit Florent, la création de cette jeune compagnie fait le portrait d’une génération inquiète, mais créative, décidée à empoigner le monde avec rage, passion, esprit critique et humour.

Tumultes met en scène l’histoire de jeunes acteurs paniqués par l’état du monde, décidés à occuper un théâtre pour faire valoir leur point de vue. Au départ travail de fin d’études de 3ème année du Cours Florent, la création est portée par huit apprentis comédiens qui, dès la première année d’école, décident de former la Compagnie L’Épicerie pour être ensemble porteurs de projet. La rencontre avec l’autrice Marion Aubert, décisive, donne à cette première pièce imaginée par les acteurs une nouvelle dimension, celle qui leur permettra de la faire vivre et d’être largement saluée. « Marion Aubert a su faire se rencontrer de manière plurielle les interrogations, les peurs et le désir de liberté d’une troupe de jeunes acteurs qui décident de faire grève puis de préparer une révolution ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens