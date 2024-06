Dans la solitude des champs de coton

Forte de sa puissance métaphorique, l’une des plus fameuses pièces de Bernard-Marie Koltès prend, avec cette création, une dimension géopolitique. Mise en scène par Laurent Rochut, également directeur et fondateur de La Factory, la tragédie contemporaine se meut en une allégorie des rapports entretenus entre le Nord et le Sud.

À l’origine du projet, il y a la rencontre entre la comédienne ivoirienne et béninoise Tella Kpomahou avec le texte de Bernard-Marie Koltès. Elle serait la dealeuse noire prête à se livrer à tous les trafics illégaux, consciente des désirs avoués ou inavouables du client qui se présente à elle, interprété par Jean Leloup. Son appétit de jeu rencontre celui du metteur en scène Laurent Rochut : « Il s’agit de prendre le texte sous l’angle des rapports entre un blanc de passage pour faire des affaires dans un lieu aseptisé comme il en existe tant dans les villes mondes et la pauvreté périphérique des villes d’Afrique. La mise en scène s’attache à une mise en valeur des projections et des craintes qui s’affrontent à travers les corps chorégraphiés ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens