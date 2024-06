Le foot pour Julien Prévost, c’est une histoire d’amour et de famille. Seul en scène, il nous la raconte pour mieux en comprendre les racines.

La première passion de Julien Prévost, celle qui lui vient avant le théâtre, c’est celle qu’il nourrit pour le foot. Le choix qu’il fait en 1992 de soutenir le PSG plutôt que l’OM est pour lui crucial : « depuis je suis supporter du club de la capitale. Quoi qu’il advienne. Qu’il soit dans le fond du classement comme dans les années 2000, ou cumule les titres nationaux comme depuis l’arrivée des Qataris aux commandes », dit-il. Quoique, à un certain moment, quand il prend conscience des problèmes du monde, de la crise climatique, sa passion footballistique commence à le gêner aux entournures. Il s’interroge alors : d’où vient cet attachement inconditionnel ? Accompagné à l’écriture par Alexis Nys et à la mise en scène par Mathilde Carreau, il plonge dans son passé, où il retrouve son père avec son jogging vert et ses frères sur le canapé du salon, et puis les copains… Le supporterisme, nous dit PSG 4 EVER, est avant tout chose intime et sociale. C’est un phénomène complexe, à travers lequel on peut faire le portrait d’une époque.

Anaïs Heluin