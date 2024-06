51ème édition des Rencontre(s) d’été de la Chartreuse

Chaque année, durant le Festival d’Avignon, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon ouvre ses portes aux publics à l’occasion d’une programmation exigeante et éclectique. Ce sont Les Rencontre(s) d’été, un festival dans le festival qui fête cette année sa 51ème édition.

Bien sûr, il y a des spectacles, programmés en partenariat avec le Festival d’Avignon (La Vie secrète des vieux), la Sélection Suisse en Avignon (Ouverture et Une Bonne histoire), le Festival Villeneuve en scène (Home/Land), le Théâtre du Train Bleu (CroiZades (Jozef & Zelda)), Les Hivernales (Corps Sonores Junior). Mais, comme chaque année, Les Rencontre(s) d’été proposent d’autres types de rendez-vous à ses publics. « Les spectacles et temps forts des 51èmes Rencontre(s) d’été résonnent entre eux, déclare Marianne Clévy, directrice du Centre national des écritures du spectacle installé au sein de la Chartreuse. On y questionne le corps, corps incarné, touché, dansé, lu, peint, imaginé, volé, le corps intime, le corps désirant, le corps politique. Autant de récits qui se font écho du matin à la nuit tombée, pour tous les âges. Et tout le jour, Les Jardins d’été sont l’oasis où se prolongent les échanges au cœur de la création. »

Pleins feux sur les écritures caribéennes et africaines

L’un de ces temps forts, le Carrefour Caraïbes-Afrique, organisé en complicité avec le Festival de la francophonie Refaire le monde, célèbrera du 13 au 19 juillet « la pluralité des voix et des textes francophones du répertoire théâtral contemporain » par le biais d’artistes comme Jean D’Amérique, Ina Césaire, Cécile Avougnlankou, Andrise Pierre, Antho Sifu Kabala… Trois grandes lectures viendront enrichir ce panorama littéraire : Requin Velours de Gaëlle Axelbrun (le 15 juillet) ; Fifi, les tambours et les étoiles de Stéphanie François (le 16 juillet) ; Je meurs de ne pas mourir de Paco Bezerra (le 20 juillet). Les arts visuels seront également au rendez-vous, du 1er juillet au 22 septembre, grâce à la mise en regard d’œuvres de deux peintres contemporains : Louise Cara et Claude Garanjoud.

Manuel Piolat Soleymat