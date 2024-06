Via un retour sur le parcours de l’équipe de France de football lors de son premier sacre en 1998, France reconstitue l’épopée sportive et la communion nationale qui en est née.

2018 est passé par là et l’esprit « black, blanc, beur » semble bien en péril aujourd’hui. On n’en revisitera donc qu’avec plus de curiosité, à l’invite de la compagnie You’ll never walk alone, l’un des événements phare de l’histoire sportive nationale de la fin du siècle dernier : la première victoire de la France lors de sa coupe du monde en 1998. Tout le monde se souvient de Zidane, du défilé triomphal sur les Champs-Éysées, d’un esprit de communion affiché – et de sa récupération politique – mais peut-être aussi des étapes qu’il fallut traverser pour en arriver là.

« Un mouvement de joie pure »

Natacha Steck, elle, avait sept ans en 1998, un peu comme toute l’équipe de six acteurs qui jouent les footballeurs qu’elle coache sur scène. L’autrice et metteuse en scène de ce spectacle en conserve le souvenir d’une émotion collective et partagée, « un mouvement de joie pure ». France tente donc de saisir ce qui a rendu ce moment possible, sportivement, historiquement et socialement parlant. Sans nostalgie ni idéalisation, mais parce qu’il fut un épisode hors du commun. L’occasion de développer « un questionnement plus large sur des problématiques telles que l’équilibre d’un groupe, la place de l’individu dans le collectif, l’identité et la fierté nationale, le travail, la foi ».

Eric Demey