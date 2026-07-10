La metteuse en scène Victoire Gatard crée un spectacle onirique, évoquant sous la forme d’une fable poétique et badine, la santé mentale et l’amitié. Une comédie interprétée par deux comédiennes complices.

Fantine vit seule sur une île surnaturelle, blanche et brumeuse, coupée du temps et du monde, occupée à des rituels absurdes pour ne pas disparaître. Elle parle à ses miroirs, à ses choux, elle a peur des autres mais est obsédée par l’idée d’être aimée. Son quotidien bascule le jour où débarque, dans un grand fracas, Raya Padley, une touriste en kayak qui voulait aller en Sicile et se retrouve prisonnière dans cette bulle. La scénographie hybride – drapés blancs, jeux d’ombre et de miroirs – reflète les pensées incessantes de l’héroïne sous emprise psychologique.

Sortir de la prison mentale

Anna Perrin-Thermes (Fantine) et Léa Simonnet (Raya) débordantes d’énergie, permettent de très vite s’attacher aux deux personnages. L’humour, complètement absurde, ne se refuse rien : une scène de bras coupé puis jeté dans la foule, un choux taille humaine, une lettre géante livrée par hélicoptère, une voix off qui fume la puff… Autant de trouvailles loufoques qui embarquent la salle et provoquent des rires francs. En choisissant le biais du conte humoristique plutôt que la confidence frontale, Victoire Gatard parvient à mettre en lumière ces zones d’ombre sans jamais alourdir son propos ni sombrer dans le pathos. Sous la fantaisie, la pièce évoque des sujets qui touchent un grand nombre : la dépression, l’anxiété sociale, la solitude. Elle montre, par la relation que nouent les deux femmes, qu’on ne guérit pas d’un coup de baguette magique, on apprend à cohabiter avec ce qui nous ronge, épaulé par une présence qui accepte de rester sans nier la difficulté du chemin.

Isaure Do Nascimento