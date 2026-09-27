Les 50 ans du Chœur de l’Orchestre de Paris

Pour fêter son demi-siècle d’existence, le chœur fondé en 1976 par Arthur Oldham interprète deux œuvres emblématiques, aux côtés de l’Orchestre de Paris.

C’est pour ces grandes œuvres où le chœur est protagoniste à part entière qu’Arthur Oldham a voulu doter l’Orchestre de Paris d’une formation permanente, composée d’amateurs mais visant l’excellence. Depuis, les directeurs musicaux de l’orchestre ont ainsi pu s’appuyer sur le chœur et oser programmer symphonies chorales, œuvres lyriques ou musiques sacrées. Klaus Mäkelä a choisi la « symphonie dramatique » Roméo et Juliette de Berlioz, presque un retour aux sources puisque le chœur, aujourd’hui dirigé par le Britannique Richard Wilberforce, l’avait enregistré en 1979 avec Daniel Barenboim. Quant au War Requiem de Britten, dirigé fin novembre par Marin Alsop, c’est un peu un hommage à Arthur Oldham (1926-2003), qui fut l’élève du compositeur.

Jean-Guillaume Lebrun