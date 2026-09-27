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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

D’une époque à l’autre : Constance Luzzati et Fanny Vicens jettent un pont entre baroque et contemporain

D’une époque à l’autre : Constance Luzzati et Fanny Vicens jettent un pont entre baroque et contemporain - Critique sortie Classique / Opéra Cergy-Pontoise Conservatoire à Rayonnement Régional
©L’accordéoniste Fanny Vicens C : De Jorge Arce
L’accordéoniste Fanny Vicens C : De Jorge Arce

Festival Baroque de Pontoise / Musique de chambre

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Constance Luzzati et Fanny Vicens jettent un pont entre baroque et contemporain, et Ambroisine Bré célèbre la mélodie française romantique.

À travers ses songs et ses pièces pour luth, Dowland a exploré toute la palette de la mélancolie, tandis que Frescobaldi, figure charnière entre Renaissance et Baroque, fait chanter les claviers avec une virtuosité, technique et expressive, que les 555 Sonates pour clavecin de Scarlatti illustreront un siècle plus tard. Constance Luzzati et Fanny Vicens font dialoguer des transcriptions pour harpe et accordéon avec un maître contemporain, Michaël Levinas. Autour de la légende de Psyché, la mezzo Ambroisine Bré chante l’amour dans des mélodies de Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Liszt et Bellini.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

D'une époque à l'autre : Constance Luzzati et Fanny Vicens jettent un pont entre baroque et contemporain
du mercredi 14 octobre 2026 au mercredi 14 octobre 2026
Conservatoire à Rayonnement Régional
Parvis de la Préfecture, 95027 Cergy-Pontoise de Cergy

à 19h30. Tél : 01 34 41 42 53. Église Saint-Quentin, Valmondois.

Le 21 mars à 17h. Tél : 01 34 35 18 71.

Dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise.

 

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