A propos de l'événement

du mercredi 14 octobre 2026 au mercredi 14 octobre 2026Conservatoire à Rayonnement RégionalParvis de la Préfecture, 95027 Cergy-Pontoise de Cergy

à 19h30. Tél : 01 34 41 42 53. Église Saint-Quentin, Valmondois.

Le 21 mars à 17h. Tél : 01 34 35 18 71.

Dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise.