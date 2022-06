Triptyque Conseil de classe / Roi du silence / Dépôt de bilan : trois spectacles de Geoffrey Rouge-Carrassat, un auteur interprète à découvrir

Trois spectacles à la suite, écrits, mis en scène et interprétés par un jeune homme, Geoffrey Rouge-Carrassat. Une aventure théâtrale singulière à découvrir en intégrale ou en morceaux.

Dans Conseil de classe, il interprète un professeur, saisi de l’intérieur, qui se ballade entre des chaises vides et exprime tout ce qu’on ne dit jamais à voix haute à ses élèves. Dans Roi du silence, il incarne un jeune homosexuel qui fait son coming-out face à l’urne funéraire de sa mère et ausculte à cette occasion la volupté de la culpabilité. Enfin, dans Dépôt de bilan, il joue un homme qui raconte son addiction au travail. Trois spectacles à découvrir à la suite ou à l’unité, dans lesquels Geoffrey Rouge-Carrassat mêle ses expériences personnelles à ses fictions. Trois parcours sur la ligne de crête entre désirs et névroses, par un auteur interprète à découvrir.

Eric Demey