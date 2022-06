MIDAS de Laura Arend

Laura Arend revisite en solo le mythe de Midas pour le jeune public.

Dans un musée endormi la statue de Dionysos raconte à ses amis Zeus et Athéna l’histoire de la reine Midas. Pour la remercier d’avoir sauvé et recueilli son ami Silène, celui-ci exauça la souveraine dont le vœu était que tout ce qu’elle touchât se transformât en or. Las, elle ne pouvait plus ni manger, ni boire. Elle supplia alors le dieu de lui enlever ce don. Laura Arend trouve matière à réflexion mais aussi poésie et fantaisie dans le fameux mythe qui inspire ce récit. Elle lui donne vie en prêtant ses traits à Midas et en mêlant sur le plateau danse et vidéo. Un voyage dans la Grèce Antique destiné aux plus jeunes « pour raconter le monde d’aujourd’hui et peut-être réinventer celui de demain ».

Delphine Baffour