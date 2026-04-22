Ce duo faisait événement il y a 17 ans, portant la pratique sportive et de loisir du hula hoop à un tout autre niveau, esthétique et politique.

C’est dans la halle du Carreau du Temple que prendra place cette performance choc d’une trentaine de minutes, créée en 2009 mais toujours restée dans les mémoires. Depuis, ses créateurs ont cheminé intensément – François Chaignaud devenant directeur du Centre Chorégraphique National de Caen, et Marie-Caroline Hominal autrice de plus d’une dizaine de pièces et primée « Danseuse exceptionnelle » au Swiss Dance Awards. Le tournoiement du hula hoop est devenu, dans leur corps, une expérience plastique unique en son genre. Simplement habillés de lumière, juchés sur leurs étranges podiums, les deux derviches se lancent dans une danse hypnotique, presque extatique. Le dévoilement est brut, la physicalité est intense, et la chorégraphie lie le tout dans une approche du corps libre et porteuse d’imaginaires inédits.

Nathalie Yokel