La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal dans leur inoubliable « Duchesses »

François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal dans leur inoubliable « Duchesses » - Critique sortie Danse Paris Le Carreau du Temple
©Crédit : Mélanie Groley François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal dans leur inoubliable Duchesses
Crédit : Mélanie Groley François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal dans leur inoubliable Duchesses

Le Carreau du Temple
Chorégraphie François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Ce duo faisait événement il y a 17 ans, portant la pratique sportive et de loisir du hula hoop à un tout autre niveau, esthétique et politique.

C’est dans la halle du Carreau du Temple que prendra place cette performance choc d’une trentaine de minutes, créée en 2009 mais toujours restée dans les mémoires. Depuis, ses créateurs ont cheminé intensément – François Chaignaud devenant directeur du Centre Chorégraphique National de Caen, et Marie-Caroline Hominal autrice de plus d’une dizaine de pièces et primée « Danseuse exceptionnelle » au Swiss Dance Awards. Le tournoiement du hula hoop est devenu, dans leur corps, une expérience plastique unique en son genre. Simplement habillés de lumière, juchés sur leurs étranges podiums, les deux derviches se lancent dans une danse hypnotique, presque extatique. Le dévoilement est brut, la physicalité est intense, et la chorégraphie lie le tout dans une approche du corps libre et porteuse d’imaginaires inédits.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Duchesses
du vendredi 22 mai 2026 au samedi 23 mai 2026
Le Carreau du Temple
2 rue Perrée, 75003 Paris

Le 22 mai à 22h30, le 23 mai à 22h, dans le cadre du Festival Jogging. Tél. : 01 83 81 93 30.

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

« Les Jolies Choses », avec les cinq danseurs de Catherine Gaudet dans les ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire