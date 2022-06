Borders and Walls de Michèle Dhallu mixe contemporain, hip hop et cirque et lance un cri contre l’intolérance et le repli sur soi.

Promesse d’ouverture, d’immense espace de circulation des hommes et des pensées, la mondialisation se solde par une obsession croissante des frontières, la construction de toujours plus de murs. Jetant cinq danseurs et danseuses sur une scène morcelée par une scénographie modulaire, Michèle Dhallu lance « toute l’énergie, la fougue et la générosité de la jeunesse, comme un cri de révolte contre notre monde emmuré ». Son premier geste de décloisonnement est, pour Borders and Walls, d’abolir les champs disciplinaires en mixant contemporain, hip hop et cirque.

Delphine Baffour