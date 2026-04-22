Au Phare, au Fort, aux jardins ou en promenade, Le Havre part en vadrouille pendant une semaine, à la rencontre de projets où le corps dansé ou acrobatique réserve ses surprises à chaque coin de rue.

Ça roule, ça se suspend, ça saute, ça signe, ça s’accroupit, ça se balade, ça se masque, et surtout, ça danse et ça fait la fête ! Tous les prétextes sont bons pour Le Phare, centre Chorégraphique National du Havre Normandie, d’apporter une respiration salutaire où le corps, particulièrement dans l’espace public, se sait libre d’explorer et de se montrer. Tout commence avec Xuan Le, dans un duo particulièrement fluide et aérien : lui en rollers, elle suspendue, pour que s’ouvre un Passage vers une nouvelle spiritualité. La dimension circassienne du festival s’exprime dans la venue de l’incroyable travail de Chloé Moglia, dans une autre idée de la suspension, virtuose et contemplative avec Rouge Merveille. Et, parce que l’acrobatie marocaine est reconnue à travers le monde, Mouna Belgrini et Badr Houatar vont en confier les secrets au public à travers une conférence pleine d’entrain. Ce sera aussi l’occasion de découvrir deux étapes de travail, l’une au mât chinois avec Zarbia de Said Mouhssine, et l’autre dans l’exploration d’objets-agrès avec Fondations de Bastien Dausse.

Une semaine et deux week-ends intenses

Les danseurs profitent de Plein Phare Out pour montrer qu’ils sont les champions de l’exploration : Santiago Codon Gras prend au pied de la lettre la question de l’in situ avec Dropped pour faire de l’urbain le terrain de jeu idéal de sa danse, profondément ancrée dans le hip hop et dans un imaginaire populaire. Margot Dorléans nous embarque dans une balade reliant la ville haute et la mer, mettant nos sens en éveil dans une randonnée pas comme les autres. Le Phare sera quant à lui le lieu d’accueil de la danse traditionnelle ukrainienne revisitée par Olga Dukhovna, à travers ses deux projets Hopak et Crawl, qui invite le célèbre bboy Uzee Rock.

Nathalie Yokel