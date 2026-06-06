À partir du principe que Tout le monde écrit des chansons, Julien Joubert fait entrer de manière ludique et participative dans l’atelier du compositeur.

Julien Joubert est un artiste éclectique, qui, au fil de sa carrière, a pratiqué tous les répertoires. Avec Tout le monde écrit des chansons, il fait partager sa gourmandise musicale et sa générosité à travers une expérience aussi drôle que pédagogique, partie du constat que chacun fredonne à un moment ou un autre de sa journée, sous la douche, en marchant, ou dans sa voiture. Dans un one man show participatif rythmé par les accords du piano et les anecdotes, il fait découvrir au public les ressorts de la composition musicale. En compagnie de Charles Trenet, Beethoven et autres créateurs, les règles de l’harmonie et les charmes de la mélodie, les contraintes de la prosodie et les ressources de la modulation deviennent tout à coup moins intimidantes. À partir d’une dynamique ludique et créative, ce spectacle aux allures d’atelier collectif donne des clefs d’écoute aux novices comme aux mélomanes – un pari que Julien Joubert renouvelle avec sa conférence ludique.

Gilles Charlassier