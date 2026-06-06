La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« Tout le monde écrit des chansons » : Julien Joubert fait découvrir au public de manière ludique les ressorts de la musique

« Tout le monde écrit des chansons » : Julien Joubert fait découvrir au public de manière ludique les ressorts de la musique - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Scala Provence
©Julien Joubert dans Tout le monde écrit des chansons © Olivier Carton
Julien Joubert dans Tout le monde écrit des chansons © Olivier Carton

Reprise / La Scala Provence / écriture et mise en scène Julien Joubert / à partir de 7 ans

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

À partir du principe que Tout le monde écrit des chansons, Julien Joubert fait entrer de manière ludique et participative dans l’atelier du compositeur.

Julien Joubert est un artiste éclectique, qui, au fil de sa carrière, a pratiqué tous les répertoires. Avec Tout le monde écrit des chansons, il fait partager sa gourmandise musicale et sa générosité à travers une expérience aussi drôle que pédagogique, partie du constat que chacun fredonne à un moment ou un autre de sa journée, sous la douche, en marchant, ou dans sa voiture. Dans un one man show participatif rythmé par les accords du piano et les anecdotes, il fait découvrir au public les ressorts de la composition musicale. En compagnie de Charles Trenet, Beethoven et autres créateurs, les règles de l’harmonie et les charmes de la mélodie, les contraintes de la prosodie et les ressources de la modulation deviennent tout à coup moins intimidantes. À partir d’une dynamique ludique et créative, ce spectacle aux allures d’atelier collectif donne des clefs d’écoute aux novices comme aux mélomanes – un pari que Julien Joubert renouvelle avec sa conférence ludique.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Tout le monde écrit des chansons
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Scala Provence
3 rue Pourquery de Boisserin, 84000 Avignon

à 13h25, relâche les lundis.Tél : 04 65 00 00 90. Durée : 1h15.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Élisabeth et Nicolas Paugam réinventent avec vitalité Georges Brassens dans ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire