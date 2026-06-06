En 2789, titre du nouveau spectacle de Pierre Lericq, la révolution n’est plus la même que celle qui eut lieu un millénaire plus tôt. Une troupe de théâtre interroge ces évolutions, par les mots et la chanson.

L’auteur et metteur en scène Pierre Lericq, fondateur des Épis Noirs qui arbore aujourd’hui fièrement ses 32 ans, pratique avec cette compagnie un théâtre musical qui s’inscrit dans la tradition d’un théâtre de bateleur tout en défendant une écriture et une chanson française exigeantes. Avec 2789, l’artiste accompagné à la mise en scène par Manon Andersen met son style hybride au service d’une traversée des révolutions. De 1789 à nos jours, et peut-être même au-delà, quatre comédiens et un musicien forment une troupe de théâtre que l’on suit dans ses voyages et aventures artistiques. S’ils défendent au départ une partition centrée sur le verbe, ils s’en éloignent peu à peu pour se concentrer sur la musique qui elle aussi évolue au fil de la pièce. Face à la violence du monde, la troupe déploie une solidarité à toute épreuve.

Anaïs Heluin