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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Élisabeth et Nicolas Paugam réinventent avec vitalité Georges Brassens dans « Paugam tropicalise Brassens »

Élisabeth et Nicolas Paugam réinventent avec vitalité Georges Brassens dans « Paugam tropicalise Brassens » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre de l’Arrache-Cœur
©Légende : L'auteur compositeur interprète Nicolas Paugam Crédit : Estelle Bertrand
Légende : L'auteur compositeur interprète Nicolas Paugam Crédit : Estelle Bertrand

Théâtre de L'Arrache-Cœur / textes et musique Georges Brassens / musique et interprétation Nicolas Paugam / mise en scène Élisabeth Paugam

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Nicolas Paugam met en scène son album L’Assassinat dans lequel il réinvente, avec son éclectisme musical, les chansons de l’auteur de Jeanne et Le Vieux Léon.

La légende a retenu de Georges Brassens la figure de chanteur à moustache qui égrène ses rimes inimitables en grattant sa guitare. Figure singulière de la scène francophone actuelle, l’auteur, compositeur et interprète Nicolas Paugam a rendu hommage à ce géant de la chanson française dans un album sorti en novembre 2025. Le disque L’Assassinat ne se contente pas de reprendre des titres moins connus du Sétois, il les réinvente à travers un métissage stylistique personnel où le jazz, dont les syncopes ont inspiré Brassens lui-même, se mêle aux couleurs et aux rythmes du Brésil. Pour la reprise en concert du programme, il le met en scène en imaginant une visite du maître dans sa chaumière en Ardèche. Au coin du feu, les chansons de l’un et de l’autre alternent, au fil de cette prosopopée, où l’artiste disparu se fait le témoin fasciné d’une réappropriation de ses vers et de ses musiques, qui y dévoile un lyrisme nouveau et inattendu. En créolisant ce patrimoine de la chanson qu’est Brassens, Nicolas Paugam en revivifie la vitalité, actuelle et universelle.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Paugam tropicalise Brassens
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre de l’Arrache-Cœur
13 rue 58ème RI, 84000 Avignon

à 11h40, relâche les mercredis 8, 15 et 22 juillet. Tél. : 09  85 09 97 42. Durée : 1h.

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