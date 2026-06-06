Nicolas Paugam met en scène son album L’Assassinat dans lequel il réinvente, avec son éclectisme musical, les chansons de l’auteur de Jeanne et Le Vieux Léon.

La légende a retenu de Georges Brassens la figure de chanteur à moustache qui égrène ses rimes inimitables en grattant sa guitare. Figure singulière de la scène francophone actuelle, l’auteur, compositeur et interprète Nicolas Paugam a rendu hommage à ce géant de la chanson française dans un album sorti en novembre 2025. Le disque L’Assassinat ne se contente pas de reprendre des titres moins connus du Sétois, il les réinvente à travers un métissage stylistique personnel où le jazz, dont les syncopes ont inspiré Brassens lui-même, se mêle aux couleurs et aux rythmes du Brésil. Pour la reprise en concert du programme, il le met en scène en imaginant une visite du maître dans sa chaumière en Ardèche. Au coin du feu, les chansons de l’un et de l’autre alternent, au fil de cette prosopopée, où l’artiste disparu se fait le témoin fasciné d’une réappropriation de ses vers et de ses musiques, qui y dévoile un lyrisme nouveau et inattendu. En créolisant ce patrimoine de la chanson qu’est Brassens, Nicolas Paugam en revivifie la vitalité, actuelle et universelle.

Gilles Charlassier