Avec Music Music, un solo qu’il interprète lui-même, Trajal Harrell a répondu à l’invitation de Milo Rau et crée le septième volet d’Histoire(s) du théâtre.

Initié et entamé par Milau Rau en 2018 alors à la tête du NTGent, Histoire(s) du théâtre, une « enquête performative à long terme sur la plus ancienne forme d’art de l’humanité », a connu depuis cinq autres volets. Après Faustin Linyekula, Angélica Liddell, Miet Warlop, Tim Etchells et Tiago Rodrigues, c’est maintenant au tour du chorégraphe et émouvant danseur américain Trajal Harrell de répondre à cette invitation. L’occasion pour le fondateur et directeur du Zürich Dance Ensemble, Lion d’Argent à la Biennale de Venise en 2024, de revenir au festival d’Avignon après y avoir présenté en 2023 The Romeo dans la Cour d’honneur.

Corps et musique à l’épreuve du temps

Pour Trajal Harrell, qui mêle dans sa gestuelle post modern dance, voguing ou buto, le corps est un lieu de mémoire et la musique primordiale, avec une prédilection pour le piano, comme en témoigne notamment sa mise en mouvement du mythique Köln Concert de Keith Jarrett. Avec ce solo intime, il remet sur le métier des mélodies qu’il a déjà chorégraphiées par le passé pour les revisiter à l’aune de celui qu’il était et de celui qu’il est devenu. Avouant une relation psychologique et émotionnelle à la musique, dont les motifs et les couleurs imprègnent son travail, il s’interroge : « que reste-t-il lorsque nous les réécoutons des années plus tard » ?

Delphine Baffour