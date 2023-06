Tous les risques n’auront pas la saveur du succès

Quelle place laisser au risque dans nos vies ? Entre audace et prudence, l’ex-animatrice radio et télé Alessandra Sublet, qui a écrit et interprète le texte, tente de tracer une voie.

Qui ne tente rien n’a rien mais un tien vaut mieux que deux tu l’auras. Si le succès attendait forcément au bout du chemin, la notion de risque n’aurait évidemment plus de sens. Alessandra Sublet est passée par la radio et la télé et a décidé, en avril 2022, de mettre fin à sa carrière d’animatrice pour démarrer à 40 ans passés un parcours de comédienne. C’est courageux. De Radio Nostalgie à C’est Canteloup, du Club Med à C à vous, son parcours pluriel la conduit à nous parler aujourd’hui de « tous ces obstacles qui jalonnent votre existence et que chacun doit essayer de surmonter pour trouver son propre épanouissement ». Une ode à l’audace dirigée par Anne Bouvier.

Eric Demey