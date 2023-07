Après Le Petit chaperon rouge, l’auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre du Chêne Noir Julien Gelas réécrit et porte sur les planches un autre conte de Perrault. La question des apparences est au cœur du propos de cette création dont la dimension féérique est sublimée par l’art numérique, plastique autant que musical.

« L’univers merveilleux et profond des contes ne cesse de me ramener aux vérités essentielles de nos vies (…) La Belle et La Bête nous projette dans un univers fantastique où les vertus de l’âme se trouvent confrontées aux démons des apparences. Et si en ce monde tout n’était qu’apparences ? » interroge le metteur en scène Julien Gelas. En suivant ce fil rouge, la pièce qui, à la primauté des valeurs esthétiques, substitue celle des valeurs éthiques, propose également une lecture à la fois réactualisée et plus subtile du conte ; la Bête n’est pas seule à se transformer en beau prince charmant sous l’effet du regard de la Belle qui sait voir sa valeur par-delà sa laideur repoussante. Le changement est réciproque : la Belle aussi, dont la Bête reconnaît l’attachement aux beautés de l’âme et du cœur, se métamorphose en princesse sous l’effet de ce nouveau regard.

Un dispositif scénique magique

La séduction que le spectacle exerce sur le public, adressé à la fois aux enfants et aux adultes, tient autant à la qualité des interprètes qu’à celle des différentes personnalités artistiques dont le metteur en scène a su s’entourer. Ensemble, ils contribuent, chacun dans leur domaine, à la création de cet univers du merveilleux dans lequel le conte, sur scène, se déploie. À ce titre, les compositions du musicien électronique Romain Constant, les innovations audiovisuelles, immersives, des développeurs du Studio Théoriz, les créations du Conservatoire Européen du Costume, comme toutes droites sorties d’un livre d’images, soulèvent l’imagination et galvanisent l’émotion des petits comme des grands. Magique.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens