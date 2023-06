Fida Mohissen se confronte à sa jeunesse exaltée et radicale pour raconter, sans les fioritures poseuses ni les affèteries de la belle âme, le parcours de l’asservissement haineux à l’amour serein.

Toute interprétation est une trahison : « shahada », qui dit la profession de foi essentielle de l’islam dont elle est le premier pilier, peut aussi être traduit par « martyr » et exiger le sacrifice au nom de Dieu si on le croit avide du sang de ses ennemis et de la chair de ceux qui s’en font le glaive. Mais on peut aussi préférer un Dieu aimant, dont la créature témoigne de la bienveillance par imitation. « Ce texte, dit Fida Mohissen, je ne l’ai pas écrit pour moi, ni pour les directrices ou directeurs de théâtre, non plus pour mes amis. Ce texte je l’ai écrit pour mes filles et les jeunes de leur génération. Pour mes sœurs et leurs enfants restés là-bas. Pour l’enfant qu’était M. Merah avant de devenir le Monstre que nous avons tous connu, et qui nous a meurtri dans la chair de notre chair. Pour l’enfant que j’étais quand c’était encore possible de devenir autre chose que le névrosé que je suis. » L’interprétation peut alors devenir le moyen de la cohérence et de la fidélité, et le théâtre se faire le lieu d’une interprétation qui réconcilie la lettre et l’esprit.

Témoin jusqu’au bout

En compagnie de Rami Rkab, qui interprète le jeune homme qu’a été Fida Mohissen, intoxiqué par la haine et l’irrationnel, l’homme de théâtre converti à l’humanisme plonge dans ses souvenirs pour essayer de comprendre ce qui peut conduire à la radicalité aveugle et ce qui permet de retrouver la vue. François Cervantes les guide dans ce dialogue qui met en scène « l’affrontement mortel de deux visions du monde, de deux ordres irréconciliables : une vie conçue comme un chemin vers l’au-delà où le corps doit être maîtrisé, ou une vie dédiée à l’amour où le chemin possible vers le sacré serait dans la relation à l’autre ». Entre Orient et Occident, entre jeunesse et âge mûr, entre ressentiment de l’humiliation et humilité apaisée, Fisa Mohissen se tient en témoin jusqu’au bout des contradictions qui doivent être comprises pour être dépassées.

Catherine Robert