Acrobates du verbe, jongleurs à paradoxes, athlètes métaphysiques, pyrotechniciens quantiques, Eve Bonfanti et Yves Hunstad avancent en fildeféristes guillerets et malicieux au-dessus de l’abyme où ils mettent le théâtre.

Inclassables et anti-conventionnels, Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont parmi les artistes les plus passionnants de la scène contemporaine. « Nous créons et jouons des histoires depuis trente ans, entre vrai et faux-semblants, jeu et hors jeu, fiction et réalité. » Ces deux originaux écrivent à quatre mains des œuvres scéniques innervées d’inventivité, qui bousculent conventions et codes du théâtre et transportent le public dans un univers où, à peine installée, la frontière entre fiction et réalité se déconstruit. Les deux artistes, auteurs et interprètes, font preuve d’une finesse et d’une justesse hallucinantes, d’une précision et d’une inventivité diaboliques.

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard

Qu’en est-il du réel et de l’illusion dans ce jeu de dupes qu’est le théâtre ? Obligé de se laisser aller à force de se faire avoir, on glisse avec plaisir entre les lignes d’une partition qui semble domestiquer le hasard. Eve Bonfanti et Yves Hunstad réussissent le tour de force de tromper leur monde avec l’ingénuité apparente d’enfants jouant à jouer. Après La Tragédie comique, Du vent des fantômes, Au bord de l’eau, Détours et autres digressions est une immersion au cœur de leur processus créatif, révélant les moments intimes, fragiles et imprévisibles qui jalonnent l’élaboration aventureuse de leur dernier spectacle. Ils se sont engagés, paraît-il, à en donner, très prochainement, une version définitive en ouverture d’un important festival de théâtre contemporain à l’étranger. Le défi est de taille et le temps file…

Catherine Robert