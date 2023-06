Swing Heil, seul en scène imaginé par Romuald Borys, raconte l’histoire des « SwingJugend », ces jeunes allemands qui ont résisté au nazisme sous la bannière de la musique et de la danse.

D’un ancien dancing désaffecté resurgissent les souvenirs d’avant-guerre. De l’insouciance tout d’abord, des soirées échevelées au son du swing américain. Du temps des choix ensuite, de la collaboration ou de la résistance lorsque les HitlerJugend deviennent obligatoires. Sur un texte et dans une mise en scène de Romuald Borys, Jimmy Daumas endosse tous les rôles de cette histoire fictive inspirée du réel. Ceux qui basculent et ceux qui continuent de danser au péril de leur vie. Ces derniers seront 100000 à subir la répression. Sur fond de musiques jazz, yiddish et militaires, Swing Heil retrace leur destin, celui d’une jeunesse qui se bat pour sa liberté, « une histoire sur laquelle souffle un vent d’espoir et d’humanité ».

Eric Demey