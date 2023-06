Comédie sur la difficulté à faire groupe et à s’unir pour changer le monde, Office d’Adrien Madinier, mis en scène par ce dernier et Barthélémy Maymat, traite aussi des difficultés des jeunes à trouver leur place dans le paysage politique d’aujourd’hui.

C’est une bande de jeunes artistes qui se sont rencontrés au Conservatoire de Paris 13ème. Ils aiment autant le stand-up que les impros et les formes théâtrales plus académiques. Pour cette deuxième création, le Carrelage Collectif s’attaque à la politique. S’apprêtant à fermer boutique, un magasin déstocke et Antoine, le vendeur, sympathise avec ses derniers clients. Tous ensemble, ils décident qu’Antoine se présentera aux élections municipales. De cette rencontre à la tenue du premier meeting, on suit toute une aventure collective qui se heurte à la difficulté de faire groupe et aux désorientations politiques de notre temps. La comédie satirique se penche sur « les rêves qu’on construit et la manière dont on les met en pratique dans le monde d’aujourd’hui ».

Eric Demey