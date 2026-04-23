Porté par le CCN de Tours, le festival déploie un paysage chorégraphique où l’imaginaire se frotte au réel, où les corps deviennent terrains d’expériences, de visions et de métamorphoses.

Fidèle à l’esprit d’exploration porté par Thomas Lebrun, le festival tourangeau tisse un parcours sensible où se rencontrent artistes confirmés, jeunes interprètes et propositions in situ. Il s’ouvre avec Vagabondages & conversations, dialogue vivant entre Christian Ubl et Gilles Clément, avant de se poursuivre dans les parcs de la ville avec la balade chorégraphique de Cédric Cherdel, invitation à percevoir autrement le végétal et ses résonances. Place ensuite à une création mondiale de Michèle Murray BURNING THE DAYS pour trois interprètes.

Danses plurielles

Les écritures scéniques s’y déploient avec force : MIRARI d’Emmanuelle Vo-Dinh, où les corps se défont de leur humanité pour devenir paysages, chimères ou éclats lumineux ; Les nouvelles hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien du duo Mossoux-Bonté, machine de visions où les figures picturales surgissent, troublantes, entre sensualité, duplicité et menace. Avec De Fugues… en Suites…, Salia Sanou fait dialoguer Bach, kora et balafon dans une jubilation du mouvement, portée par un sextuor féminin d’une intensité rare. Le festival accueille aussi des formes plus intimes, tels le Sacre de Daniel Larrieu au Prieuré Saint-Cosme, la générosité débridée de Silvia Gribaudi, Autothérapie, l’autoportrait sans filtre de Mackenzy Bergile, ainsi que des pièces plus collectives comme Bounce de Lumi Sow, où le rebond devient souffle commun. Quant aux soirées partagées, elles offrent un espace précieux aux amateurs et aux jeunes interprètes. Tours d’Horizons affirme une danse plurielle, sensorielle, traversée par le monde, attentive à ce qui se révèle, se trouble ou se réinvente dans le mouvement.

Agnès Izrine