Un beau programme a cappella pour le chœur accentus dirigé par Sigvards Kļava, réunissant traditions orthodoxe (Tchaïkovski) et catholique (Bruckner).

En 2024, invité déjà par le chœur accentus, le chef letton dirigeait les Vêpres de Rachmaninov, l’une des pages par lesquelles la liturgie orthodoxe est entrée dans les salles de concert. Il récidive ici avec la Liturgie de saint Jean Chrysostome, rare incursion de Tchaïkovski dans la musique sacrée. Si elle s’ancre dans la tradition orthodoxe, on y décèle cependant la signature mélodique du compositeur – et un usage des registres aigus bien loin des usages plus canoniques qu’adoptera Rachmaninov. En regard, Sigvards Kļava place les Motets de Bruckner, en une saisissante opposition de style qui est aussi une opposition d’église – on est ici en terres catholiques et cela s’entend jusque dans les tenues et les silences (Bruckner était organiste, même si ici, le chœur chante a cappella), dans un rapport à l’espace bien différent.

Jean-Guillaume Lebrun