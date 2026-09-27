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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Sigvards Kļava dirige accentus entre traditions orthodoxe (Tchaïkovski) et catholique (Bruckner)

Sigvards Kļava dirige accentus entre traditions orthodoxe (Tchaïkovski) et catholique (Bruckner) - Critique sortie Classique / Opéra Boulogne-Billancourt La Seine Musicale
©Le chef de chœur Sigvards Kļava. © Jānis Deinats
Le chef de chœur Sigvards Kļava. © Jānis Deinats

Seine musicale / chœur

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Un beau programme a cappella pour le chœur accentus dirigé par  Sigvards Kļava, réunissant traditions orthodoxe (Tchaïkovski) et catholique (Bruckner).

En 2024, invité déjà par le chœur accentus, le chef letton dirigeait les Vêpres de Rachmaninov, l’une des pages par lesquelles la liturgie orthodoxe est entrée dans les salles de concert. Il récidive ici avec la Liturgie de saint Jean Chrysostome, rare incursion de Tchaïkovski dans la musique sacrée. Si elle s’ancre dans la tradition orthodoxe, on y décèle cependant la signature mélodique du compositeur – et un usage des registres aigus bien loin des usages plus canoniques qu’adoptera Rachmaninov. En regard, Sigvards Kļava place les Motets de Bruckner, en une saisissante opposition de style qui est aussi une opposition d’église – on est ici en terres catholiques et cela s’entend jusque dans les tenues et les silences (Bruckner était organiste, même si ici, le chœur chante a cappella), dans un rapport à l’espace bien différent.

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Sigvards Kļava dirige accentus entre traditions orthodoxe (Tchaïkovski) et catholique (Bruckner)
du mercredi 14 octobre 2026 au mercredi 14 octobre 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

à 20h. Tél. : 01 74 34 53 53.

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