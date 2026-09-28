Le compositeur et chef d’orchestre Thomas Adès dirige un programme franco-britannique avec son concerto pour violon, Concentric Paths, les Valses nobles et sentimentales de Ravel et la Symphonie n°1 d’Elgar.

Un an après avoir dirigé en 2023 l’Orchestre de l’Opéra national de Paris pour la production du ballet The Dante Project de Wayne McGregor, Thomas Adès est revenu à Paris dans la fosse de l’Opéra Bastille pour la première française de son troisième opéra, The Exterminating Angel. Le génie symphonique du musicien britannique qui s’y révèle s’affirme déjà dans une partition créée une décennie plus tôt, son concerto pour violon Concentric Paths op. 23, et que Leila Josefowicz interprète à la Philharmonie sous la direction du compositeur lui-même. Ravel peut compter parmi les modèles du raffinement de son écriture orchestrale hérité de l’école française, qu’illustrent les Valses nobles et sentimentales. Connu d’abord pour ses Variations Enigma et les marches Pomp and Circumstance, ainsi qu’un concerto pour violoncelle assez régulièrement joué, Elgar est aussi l’auteur de deux symphonies, dont la Première, en la bémol majeur op. 55, eut un grand succès à sa création et porte l’empreinte de la tradition germanique – le chef Arthur Nikisch la surnommait « la cinquième symphonie de Brahms ».

Gilles Charlassier