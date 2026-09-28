La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°346
septembre 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris avec Thomas Adès à la direction Thomas Adès

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris avec Thomas Adès à la direction Thomas Adès - Critique sortie Classique / Opéra Paris Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
©L’Orchestre de l’Opéra national de Paris Crédit : E. Bauer – OnP
L’Orchestre de l’Opéra national de Paris Crédit : E. Bauer – OnP

Agenda / Philharmonie / Symphonique

Publié le 28 septembre 2026 - N° 347

Le compositeur et chef d’orchestre Thomas Adès dirige un programme franco-britannique avec son concerto pour violon, Concentric Paths, les Valses nobles et sentimentales de Ravel et la Symphonie n°1 d’Elgar.

Un an après avoir dirigé en 2023 l’Orchestre de l’Opéra national de Paris pour la production du ballet The Dante Project de Wayne McGregor, Thomas Adès est revenu à Paris dans la fosse de l’Opéra Bastille pour la première française de son troisième opéra, The Exterminating Angel. Le génie symphonique du musicien britannique qui s’y révèle s’affirme déjà dans une partition créée une décennie plus tôt, son concerto pour violon Concentric Paths op. 23, et que Leila Josefowicz interprète à la Philharmonie sous la direction du compositeur lui-même. Ravel peut compter parmi les modèles du raffinement de son écriture orchestrale hérité de l’école française, qu’illustrent les Valses nobles et sentimentales. Connu d’abord pour ses Variations Enigma et les marches Pomp and Circumstance, ainsi qu’un concerto pour violoncelle assez régulièrement joué, Elgar est aussi l’auteur de deux symphonies, dont la Première, en la bémol majeur op. 55, eut un grand succès à sa création et porte l’empreinte de la tradition germanique – le chef Arthur Nikisch la surnommait « la cinquième symphonie de Brahms ».

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris avec Thomas Adès à la direction Thomas Adès
du lundi 14 décembre 2026 au lundi 14 décembre 2026
Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

à 20 heures. Tél. : 01 44 84 44 84.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
55000abonnés
5367abonnés
article suivant

Tournée parisienne du New York Philharmonic Orchestra
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire