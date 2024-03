Tour d'orchestre(s) symphonique à bicyclette

L’Orchestre national d’Île-de-France ouvre au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines le Tour de France symphonique à vélo, une association ludique et participative du sport et de la culture, sous la direction de Dylan Corlay, en résonance avec les Jeux Olympiques.

Les expériences transversales, qui renouvellent le concert symphonique et s’ouvrent à de nouveaux publics, font partie intégrante de l’identité de l’Orchestre national d’Île-de-France. Quand, après un premier croisement entre l’orchestre et le vélo avec l’Opéra de Tours en 2019-2020, Dylan Corlay l’a proposé en 2022 à Fabienne Voisin, alors directrice générale de la phalange francilienne, celle-ci n’a pas hésité à s’engager dans un projet qui s’inscrit opportunément dans l’Olympiade Culturelle des JO de 2024. C’est avec l’Orchestre national d’Île-de-France que débute, dans un lieu symbolique tel que le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et avec la championne de cyclisme Jeannie Longo pour marraine, le tour symphonique du chef français, sur podium et sur selle, auquel s’associent cinq autres orchestres français, avec une dernière étape à Nice le 14 juillet.

Un partage populaire, musical et sportif

Dépassant le cadre traditionnel du concert, le programme très éclectique d’arrangements allant du répertoire classique au jazz et à la variété, réalisés par Dylan Corlay, est conçu avec une mise en scène de Jean-Daniel Senesi, « comme un duo sans texte entre un chef et un orchestre qui mêle situations burlesques et magie » confie le chef, qui est aussi très sportif et adepte du vélo. « Cette performance, où je joue également du piano et de l’harmonica, et où je fais même des claquettes sur Sing, Sing, Sing de Benny Goodman, aborde l’orchestre d’une manière originale. Les spectateurs sont invités à participer au spectacle avec la voix, et après, en me suivant à vélo, sur tout ou partie de l’étape cycliste où les musiciens et moi-même seront en tenue de concert. L’événement, qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux, constitue un moyen différent de rencontrer le public, dans un partage populaire, musical et sportif. Imaginé pour 50 ou 90 musiciens, cette aventure fédératrice, et à géométrie variable qui peut être déclinée également avec 15 ou 20 pupitres, est appelée à se prolonger au-delà des circonstances olympiques et des frontières. »

