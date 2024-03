Le concerto pour violon d’Aurèle Stroë par l’ensemble 2e2m, Noëmi Schindler reprend les Capricci et ragas de 1990 sous la direction de Léo Margue.

Trois nouvelles partitions, signées Farnaz Modarresifar, Giulia Lorusso et Dmitri Kourliandski seront créées le 25 avril. Aucun des trois n’était né quand l’ensemble 2e2m fut fondé, il y a plus d’un demi-siècle. Il est en cela fidèle à son rôle depuis toujours : faire découvrir la musique de notre temps, telle qu’elle s’écrit. Mais il faut parfois remonter plus loin, revenir sur les traces d’une étonnante nouveauté que l’histoire – parfois oublieuse – a effacée. Depuis sa rencontre, à l’âge de 19 ans, avec la musique d’Aurèle Stroë (1932-2008), Bernard Cavanna n’a eu de cesse de la remettre en lumière, rare exemple d’un compositeur qui se dévoue à l’œuvre d’un autre.

Combinaisons inattendues

On doit ainsi à Bernard Cavanna un beau film, dans lequel passe l’admiration pour le compositeur roumain, homme et œuvre ensemble (des extraits seront projetés en avant-concert). Alors même qu’il subit la censure du régime communiste en Roumanie, « sa musique fut toujours en « dissonance » avec nos manières de concevoir la création musicale en Europe occidentale » souligne Bernard Cavanna. Ce dernier lui passe commande, en 1989, d’un concerto pour violon pour Ami Flammer et les étudiants du Conservatoire de Gennevilliers : « L’effectif devait concerner au départ un orchestre classique. Or Aurèle a choisi un ensemble orchestral tout à fait unique : petite flûte, 2 clarinettes, contrebasson, 2 trombones, glockenspiel, percussions, harpe, 4 altos, 2 contrebasses. Une instrumentation aussi « typée » agit comme si un sculpteur sur bois devait prendre comme matériau premier un tronc dʼarbre fortement courbé, avec quelques branches éparses, quelques nœuds… Le matériau va agir, dicter ses lois, infléchir la pensée de lʼartiste, lʼobliger à trouver des combinaisons inattendues ». Dans ces Capricci et ragas, les six mouvements alternent deux attitudes face au temps musical : une virtuosité à la Paganini qui s’affronte aux couleurs insaisissables de l’orchestre, et des moments d’« écoute fine » où la moindre variation de hauteur devient la clef de mondes nouveaux. La musique d’Aurèle Stroë a gardé sa fraîcheur et son pouvoir de questionnement.

Jean-Guillaume Lebrun