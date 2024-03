Monteverdi par Vincent Dumestre

Le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre interprète les Vêpres testamentaires du compositeur vénitien Monteverdi.

Il y a quelques jours, Vincent Dumestre inaugurait son mandat de directeur artistique du festival « Misteria Paschalia », qui anime Cracovie durant la Semaine sainte. Un rêve pour le fondateur du poème harmonique, qui y trouve l’occasion de faire résonner grandes œuvres et redécouvertes du répertoire baroque au sein des merveilles architecturales de cette même époque. Vincent Dumestre y a présenté une recréation des Vêpres de la Vierge telles que Monteverdi auraient pu les composer et entendre peu avant sa mort en 1643. Le chef a puisé pour cela au recueil de la Selva morale et spirituale, mêlant les antiennes et motets intimes aux pages les plus éclatantes tels le Dixit Dominus et le Magnificat pour double chœur.

Jean-Guillaume Lebrun