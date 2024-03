Camille Thomas et l’Orchestre de chambre de Paris

Un programme subtilement construit sous la baguette du chef Gábor Takács-Nagy, parcourant trois siècles de musique, à l’occasion de la Journée internationale de la danse et dans le cadre de l’« Olympiade culturelle ».

Le Théâtre du Châtelet, port d’attache des Ballets russes dès 1909, est un lieu tout indiqué pour célébrer la Journée internationale de la danse. Cette année pourtant, nul danseur sur le plateau, mais la musique seule, porté par l’Orchestre de chambre de Paris qui travaillera pour la première fois avec le chef Gábor Takács-Nagy, incarnation vivante de l’esprit chambriste. « Nous avons souhaité un programme qui, tout en servant la thématique de la danse, reste proche de notre ADN, pose Sarah Barbedette, déléguée artistique de l’orchestre. Le répertoire se déploie sur trois siècles, un éventail de ce qui fait la spécificité d’un orchestre de chambre ». De fait, des danses tirées par Rameau de son « ballet bouffon » Platée aux airs de danse de Pulcinella, « ballet avec chant » de Stravinsky, le programme explore les formes que le mouvement des corps a suggérées à la musique.

Dimension universelle

Porté ici par la jeune violoncelliste Camille Thomas, Dance pour violoncelle et orchestre de la Britannique Anna Clyne (née en 1980) en est un parfait exemple de notre temps : « C’est bien la musique qui est sujet et prend pour objet la danse » souligne Sarah Barbedette. La compositrice s’est inspirée tout à la fois des Suites pour violoncelle de Bach – on y entend un écho de la sarabande de la Suite en ut mineur – et d’un poème de Rûmî, dont l’anaphore persistante (« Danse… ») n’est pas sans rapport avec les procédés de répétition de la musique. Comme la Cinquième Symphonie de Schubert, qui évoque la danse par son menuet, Dance porte la musique à sa dimension universelle, en parfait accord avec les valeurs célébrées par la Journée internationale de la danse et l’« Olympiade culturelle ».

Jean-Guillaume Lebrun