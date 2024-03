Nouveau lieu, nouveau format, nouvelle saison : la 14e édition de ce festival qui met les femmes au cœur de l’histoire de la musique s’installe pour trois week-ends à l’Abbaye de La Celle.

Quittant les rivages toulonnais pour l’Abbaye de La Celle, fréquentée au XIIIe siècle par la trobairitz Gersende de Sabran, le festival se renouvelle sans dévier de son rôle – précurseur – de révélateur du répertoire composé par les femmes, du Moyen-Âge à nos jours. Depuis près de vingt ans, Claire Bodin et l’équipe de Présence Compositrices mènent un remarquable travail de recherche, de promotion et de diffusion. Le festival peut ainsi se nourrir de la mémoire restituée d’œuvres jusqu’alors oubliées : la base de données « Demande à Clara », lancée en 2020, recense aujourd’hui plus de 20 000 partitions de toutes époques. On en retrouve un écho, savamment composé, dans les trois week-ends thématiques proposés par cette 14e édition du festival, consacrés respectivement aux claviers, à la voix et au dialogue chambriste.

Claviers, voix et musique de chambre

La pianiste Marie Vermeulin ouvre ainsi le festival avec le cycle de Fanny Mendelssohn, Das Jahr, douze pièces et un postlude qui n’auraient jamais dû quitter le grand répertoire romantique. Le lendemain, Antonio Oyarzábal élargit l’exploration, d’Élisabeth Jacquet de La Guerre à Lili Boulanger, des États-uniennes Amy Beach ou Mana Zucca à Vítězslava Kaprálová, compositrice et cheffe qui incarnait l’avenir de la musique tchèque quand elle mourut prématurément en 1940. Et le 14 avril, Lucie de Saint Vincent scrute, sur un pianoforte Pleyel de 1830, le préromantisme d’Hélène de Mongeroult et Marie Bigot. Le week-end « À claires voix » réunit notamment celles de Lucile Richardot, Amel Brahim-Djelloul et Coline Dutilleul. Le Trio Sōra, le Duo Neria et celui formé de la violoniste Elsa Grether et de la pianiste Aline Piboule éclaireront le troisième week-end, avec des œuvres de Marie Jaëll, Charlotte Sohy ou Michèle Reverdy. Enfin, trois compositrices invitées – Sophie Leleu, Emmanuelle Da Costa et Lisa Heute – animeront des ateliers de composition ouverts à tous autour de l’improvisation, de la voix et de la musique d’objets.

Jean-Guillaume Lebrun