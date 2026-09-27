Musiques en scène au Festival Baroque de Pontoise

La création Sù par Les Cris de Paris, le récital avec Lambert Wilson, et la reprise du Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Denis Podalydès, illustrent trois manières de lier théâtre et musique.

Fruit d’une collaboration entre la compagnie L’immédiat et Les Cris de Paris, Sù met en lumière et en mouvement la musique de Monteverdi. À travers un réseau de fils dans lequel sont pris solistes vocaux et instrumentaux, polyphonies sacrées et profanes prennent corps dans des suspensions acrobatiques et épurées. Lambert Wilson est récitant dans le programme Jefferson in Paris, qui, sous la direction de Stéphanie-Marie Degand, fait revivre le séjour en France du président américain, alors ambassadeur, et également violoniste amateur. Christophe Coin et l’Ensemble La Révérence reprennent la mise en scène de Denis Podalydès du Bourgeois Gentilhomme, un classique inusable célébrant la collaboration entre Molière et Lully.

Gilles Charlassier