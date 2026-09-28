Sous la direction de Joséphine Korda, l’Orchestre de l’Opéra de Massy joue deux célèbres pages de Mozart et une création du compositeur Simon Defromont.

Formé dans la classe de composition de Gérard Pesson, Simon Defromont s’est inspiré de Pierres, recueil de poèmes en prose de Roger Caillois consacré aux minéraux, pour sa nouvelle pièce Le Démon de l’analogie, commandée en partenariat avec le CNSMD de Paris par l’Orchestre de l’Opéra de Massy pour l’ouverture du concert dirigé par Joséphine Korda. La cheffe britannique accompagne Eva Zavaro en soliste dans le plus connu des concertos pour violon de Mozart, le n°5 en la majeur, popularisé avec son Rondeau final n°5 en la majeur au rythme de csardas hongroises. D’une intensité expressive alors inhabituelle chez un musicien qui baignait dans le style galant de l’époque, la Symphonie n°25 est l’une de ses deux symphonies écrites dans la tonalité, tragique par excellence pour le compositeur autrichien, de sol mineur, l’autre étant la célèbre n°40. L’urgence dramatique de son premier mouvement Allegro con brio, aux syncopes haletantes distillant une sourde angoisse, n’a pas échappé à Miloš Forman qui l’a utilisé pour la bande sonore de son film Amadeus.

Gilles Charlassier