Trois jours de découvertes sonores, d’exploration aux frontières des genres, festivités en fanfare ou sons déposés au creux de l’oreille.

Les chemins musicaux se croisent et s’entrecroisent au Théâtre Silvia Monfort. La Fanfort, la « fanfare du Monfort », ouvre, dans les jardins du théâtre, un week-end de musiques déchaînées. La formation amateur animée par les saxophonistes Clea Torales et Fabrice Theuillon et le batteur Antonin Leymarie (artiste en résidence il y a deux ans au Théâtre Silvia Monfort), amèneront les spectateurs jusqu’aux portes de la salle où Anthony Laguerre et les Percussions de Strasbourg présentent Myotis V, voyage au cœur des possibilités acoustiques de la percussion, de l’infime au surpuissant. La deuxième représentation (le 7 novembre) précédera le concert des vingt ans de l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp qui mêle l’esprit punk au son du krautrock ou aux rythmes africains.

Du surpuissant à l’intime

Mais avant cette énergie bien faite pour enflammer le public, c’est à une expérience intime de la musique et de la poésie que convie Thomas Nguyen avec la « sieste musicale » Au fil de l’eau, écoutée au casque dans le studio. Le compositeur, qui avait présenté Xynthia, l’odyssée de l’eau il y a trois ans dans la grande salle, y revient le 8 novembre (à 16h) pour un conte musical, La Vie bien accordée de Rémy Pinson, pour récitant, siffleur et quintette à cordes ; un atelier avec le siffleur Bertrand Causse est proposé à 14h. Notons également la fanfare de La Sirène – nouveau lieu parisien, frère de faubourg du TSM – ce même dimanche et les fameuses jam sessions en fin de soirée les vendredi et samedi.

Jean-Guillaume Lebrun